Star Wars: i nuovi gadget, dalle action figure agli oggetti per la casa

Star Wars è protagonista sugli schermi televisivi e cinematografici e i fan potranno ora acquistare tanti nuovi gadget dedicati ai protagonisti di L'Ascesa di Skywalker e The Mandalorian grazie alle proposte messe in vendita negli ultimi giorni che permettono inoltre di vedere qualche dettaglio dei personaggi introdotti nell'ultimo capitolo della trilogia.

In occasione dell'arrivo nelle sale di Episodio IX, il film diretto da J.J. Abrams, e del debutto negli Stati Uniti della serie prodotta per Disney+ con star Pedro Pascal, i negozi e i siti online specializzati mettono a disposizione innumerevoli proposte per accontentare tutti i fan della saga.

Da Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ecco quindi arrivare le action figure dei protagonisti, e di new entry come Zorii Bliss e i Cavalieri di Ren, le riproduzioni interattive delle spade laser, giocattoli, set per la cucina, libri, zaini, magliette e vari capi di abbigliamento, e molte riproduzioni da collezione.

In attesa dell'arrivo del merchandise dedicato a Baby Yoda, da The Mandalorian arrivano invece i primi gadget e action figure dedicate alle avventure del cacciatore di taglie.

Le collezioni realizzate ispirandosi al mondo creato da George Lucas - disponibili su ShopDisney.it, online e in tutti i negozi - sono in grado di accontentare tutte le esigenze e i budget grazie a un'offerta estremamente ampia realizzata grazie ai prodotti di aziende come Disney Store, Hasbro, Tribe, Funko, Samsonite e Yamamay.

Ecco alcune delle proposte che potranno rendere "stellare" il Natale 2019: