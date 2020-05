Star Wars: La Minaccia Fantasma, ecco il momento più importante della trilogia prequel secondo Dave Filoni

Una delle scene migliori di Star Wars: La Minaccia Fantasma, il primo episodio prequel del franchise creato da George Lucas, è sicuramente quella della battaglia tra Qui-Gon e Obi-Wan Kenobi contro Darth Maul e l'animatore e regista Dave Filoni spiega perché secondo lui è uno dei momenti più importanti di tutta la trilogia.

Liam Neeson e Ray Park in una scena de La minaccia fantasma

Nella seconda puntata del documentario Disney Gallery: The Mandalorian, il regista e sceneggiatore della serie animata Star Wars: The Clone Wars, Dave Filoni, ha spiegato la trilogia prequel con una precisione davvero unica. In particolare, si è soffermato sul significato della battaglia finale contro il cattivo Sith Darth Maul, durante la quale il Jedi Qui-Gon perde la vita: "In La Minaccia Fantasma, ci sono due Jedi che lottano contro il cattivo della situazione. Maul non poteva fare il cattivo, è stato creato per sembrarlo. E lo è, come si vede dalle sue espressioni e dal tipo di spada laser che ha. La posta in gioco è come ne uscirà Anakin, perché Qui-Gon è un Jedi diverso, e dal film si capisce bene."

Dave Filoni continua spiegando le motivazioni che hanno spinto il Cavaliere Jedi Qui-Gon alla battaglia, sottolineando che non era un Jedi come gli altri: "Qui-Gon lotta sapendo di essere il padre che serve ad Anakin. Qui-Gon crede ancora che i Jedi dovrebbero curarsi del prossimo e debbano amare, e che tutto questo è solo positivo. Gli altri Jedi sono distaccati, sono ormai dei politici che hanno smarrito la via. Yoda lo nota nel secondo film. Ma Qui-Gon è un passo avanti: non fa parte del consiglio e lotta per Anakin. E' il Duello dei Fati, e principalmente ci si riferisce al fato del bambino. In base a come finisce lo scontro, la vita di Anakin cambierà drasticamente. E ovviamente perde Qui-Gon. Lui è una figura paterna, e sapeva cosa avrebbe voluto dire perdere questo bimbo talmente affezionato alla madre e che poi resta con Obi-Wan".

Secondo Dave Filoni, quello scontro è il fulcro della trilogia, il momento chiave che deciderà le sorti di Anakin, poi convertito al Lato Oscuro che lo tramuterà in Darth Vader. Darth Maul in quella battaglia serve al suo scopo e muore, dimostrando che l'Imperatore pensa solo a se stesso, non gli importa niente, usa le persone e userà, infatti, anche il bambino.

Un'analisi davvero interessante, che apre ancora di più gli occhi su una battaglia che per molti era solo uno scontro tra bene e male ma, approfondendo, ha un significato molto più profondo e propedeutico per gli episodi che sono poi stati girati in seguito.

