Star Wars, Dave Filoni ricorda Carl Weathers: 'Sentiremo molto la sua mancanza'

In seguito alla notizia della scomparsa di Carl Weathers, il regista e produttore di The Mandalorian Dave Filoni gli ha reso omaggio con un messaggio a lui dedicato. Il ruolo di Weathers nello Star Wars Universe era centrale a tal punto da includerlo nei piani futuri del franchise.

The Mandalorian 3: Carl Weathers in una scena del quinto episodio

Dave Filoni ha dichiarato:"È stato il migliore, non so come descriverlo. Il semplice fatto di averlo incontrato, di conoscerlo... È stata una delle prime persone che ho diretto, ed è un regista eccezionale, è fantastico sia dietro che davanti la macchina da presa. Jon [Favreau] ed io eravamo entusiasti di ciò che ha fatto Greef Karga e poi come regista di episodi per noi... solo l'energia, il potere che trasmetteva con la sua statura e la sua voce... Voglio dire, è difficile. Sentiremo molto la sua mancanza".

Carl Weathers in The Mandalorian

Come evidenziato dal toccante messaggio di Dave Filoni è evidente come Carl Weathers abbia lasciato un segno molto profondo anche nello Star Wars Universe con la sua partecipazione a The Mandalorian.

Nella serie, Carl Weathers interpreta Greef Karga, capo della Gilda dei cacciatori di taglie che nello show rappresenta un alleato ma anche un avversario del Mandaloriano (Pedro Pascal). Weathers accettò la parte a condizione di poter dirigere qualche episodio.