Star Wars: la nuova versione del duello tra Obi-Wan e Darth Vader conquista i fan

Star Wars ha proposto nella trilogia originale molti momenti memorabili e un video propone una nuova versione dell'epico scontro tra Obi-Wan Kenobi e Darth Vader.

Il filmato condiviso su YouTube utilizza degli spezzoni tratti dal film originale di George Lucas, modificandone poi alcuni dettagli grazie all'evoluzione tecnologica avvenuta rispetto alla data di arrivo nei cinema del cult cinematografico.

Il video ideato dai fan di Star Wars aumenta la spettacolarità del duello tra i due protagonisti della saga che si affrontano utilizzando le loro spade laser. La re-interpretazione del momento in cui Anakin, ormai passato al lato oscuro, affronta il cavaliere jedi ha immediatamente attirato l'attenzione degli appassionati alla saga stellare e il video condiviso da FXiyinPost ha quasi raggiunto in poco più di un giorno quasi 2 milioni di visualizzazioni.

La storia della famiglia Skywalker sembra destinata a concludersi con il nono capitolo della saga, in arrivo a dicembre nei cinema di tutto il mondo.

Come si scopre dal trailer di Star Wars: The Rise of Skywalker, nell'atteso sequel diretto da J.J. Abrams ci saranno epiche sequenze di battaglia e si potrà rivedere in scena l'amata Leia, interpretata da Carrie Fisher, grazie a delle scene girate per il Risveglio della Forza.

Il nuovo capitolo della storia dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo quanto mostrato in Gli ultimi jedi. Nel cast torneranno Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Mark Hamill, Anthony Daniels e Billy Dee Williams.

Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.