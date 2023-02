Star Wars: una nuova teoria svela chi ha davvero distrutto la Morte Nera!

L'universo di Star Wars è soggetto a nuove teorie che continuano a susseguirsi praticamente da sempre. Una di queste rivelerebbe un nuovo responsabile per la distruzione della Morte Nera nel primo film del 1977.

L'attore Sam Witwer ha interpretato uno Stormtrooper nella serie Disney+ Andor ed è stato colui che ha erroneamente arrestato Cassian su Niamos. Il risultato è stato che Cassian è stato mandato in quella terribile prigione imperiale, dove alla fine è riuscito a evadere e a capire che il suo destino era quello di diventare un membro dell'Alleanza Ribelle.

Come avrete già capito, questa teoria suggerisce che lo Stormtrooper di Witwer sia la vera causa per cui Cassian alla fine diventa un Ribelle e aiuta a distruggere la Morte Nera (componendo la squadra che trafugherà i piani segreti, come visto in Rogue One: A Star Wars Story).

Teorie affascinanti a parte, Andor tornerà prossimamente con la Stagione 2, sempre in streaming su Disney+. Nel frattempo, il 1° marzo esordirà la Stagione 3 di The Mandalorian.