Star Wars, Nicolas Cage non ha intenzione di far parte del franchise: "Sono un fan di Star Trek"

Brutte notizie per i fan di Star Wars che speravano in un ingresso di Nicolas Cage all'interno del celebre franchise sci-fi creato da George Lucas. Il noto attore ha rivelato di non essere interessato e di appartenere alla famiglia dei fan di Star Trek sin da piccolo.

"Sono cresciuto guardando William Shatner. Ho adorato anche i film e penso che Chris Pine sia stato incredibile. Mi piacciono i messaggi politici e sociali che vengono veicolati. Per me, il vero significato della fantascienza e il motivo per cui è un genere così importante è che puoi dire quello che vuoi, quello che senti. Se lo metti su un pianeta diverso, se lo metti in un'epoca diversa o nel futuro, senza che le persone ti saltino addosso, puoi davvero esprimere i tuoi pensieri come Orwell o chiunque altro nel formato della fantascienza. E Star Trek ha davvero abbracciato questo concetto" ha dichiarato Nicolas Cage ai microfoni di Yahoo Entertainment.

A quanto pare anche Pedro Pascal, star di The Mandalorian, ha provato più volte a convincere Nicolas Cage di entrare a far parte del mondo di Star Wars, senza però avere successo. I due hanno lavorato assieme nel film Il talento di Mr. C.

Nel frattempo, Nicolas Cage è pronto a trasformarsi in Dracula nel film Renfield, incentrato sull'omonimo servitore dell'iconico vampiro.