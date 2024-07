Star Trek, William Shatner: "Non ho mai guardato le serie e gli spin-off, preferisco i documentari e lo sport"

William Shatner sarà anche una leggenda di Star Trek, ma a quanto pare non ha visto molto del franchise.

Nel corso di un'intervista concessa a Entertainment Tonight, l'attore, che ha interpretato il Capitano Kirk nella serie originale di Star Trek del 1966 ed è apparso in vari progetti del franchise nel corso della sua carriera, ha rivelato che non solo non ha mai guardato nessuno degli spin-off dello show, ma ha visto solo alcuni degli Star Trek in cui ha effettivamente recitato.

Shatner ha anche ammesso che, pur amando Star Trek e pensando che "sia fantastico", non guarda molto spesso la televisione e quando lo fa sceglie qualcosa di completamente diverso dalla fantascienza.

William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley, Nichelle Nichols e George Takei in una foto promozionale della serie Star Trek

Shatner: "Non guardo molta televisione"

"Vi dirò qualcosa che nessuno sa", ha dichiarato Shatner. "Non ho mai visto un altro Star Trek e ho pochissimi episodi dello Star Trek a cui ho partecipato; ho cercato di vederne il meno possibile. Non mi piace guardarmi e non ne ho mai visti altri. Mi piace lo show, penso che sia fantastico, solo che, sai, non guardo la televisione di per sé. Guardo i documentari, i notiziari, lo sport, ma per qualche motivo non guardo la televisione. La mia famiglia mi ha esortato a guardare certi programmi: 'Guarda questo, ti piacerà', ma non sono mai riuscito a farlo".

Shatner non ha partecipato solo alla serie televisiva originale di Star Trek, ma ha anche recitato e diretto Star Trek V: L'ultima frontiera. Il film, uscito nel 1989, è stato accolto male dalla critica e dal pubblico e, per Shatner, si tratta del più grande rimpianto della sua carriera.

"Vorrei aver avuto il sostegno e il coraggio di fare le cose che sentivo di dover fare", aveva spiegato Shatner in una precedente intervista. "Il mio concetto era: 'Star Trek va alla ricerca di Dio', e il management ha detto: 'Beh, chi è Dio? Ci alieneremmo i non credenti, quindi no, non possiamo fare Dio'. E poi qualcuno ha detto: 'Che ne dite di un alieno che pensa di essere Dio?'. Poi è stata una serie di mie incapacità di gestire la direzione e il budget. Ho fallito. Nella mia mente, ho fallito terribilmente. Quando mi chiedono: 'Cosa rimpiangi di più?', rimpiango di non essere stato emotivamente all'altezza per gestire un grande film. Così, quel vuoto di potere si è riempito con persone che non hanno preso le decisioni che avrei preso io".