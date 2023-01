Renfield: Nicolas Cage è l'impressionante Dracula nel trailer del film

Poche sequenze di Renfield e siamo praticamente già impressionati e conquistati da Nicolas Cage nei panni di Dracula, che esplode con tutto il suo carisma nel primo trailer ufficiale della pellicola di Chris McKay.

Protagonista della vicenda è Nicholas Hoult nei panni del servo del Conte che dà il titolo al film. Entrato in cura da uno psicologo, Renfield parla del suo rapporto con il suo "capo" come di un rapporto tossico, evidenziando quindi il lato più ironico della pellicola, che poi esplode in adrenaliniche sequenze splatter nel resto del filmato.

Già nei giorni scorsi, il poster ufficiale di Renfield ne annunciava l'uscita nelle sale per la primavera di quest'anno. Inoltre, è stato rivelato che il rating ufficiale della pellicola sarà R, ovvero il vietato ai minori di 17 anni non accompagnati negli USA. E il trailer ci presenta, infatti, un film davvero violento.

Renfield: svelato il rating del film con Nicolas Cage nel ruolo di Dracula

Nel cast ci sono anche Awkwafina, Ben Schwartz e Adrian Martinez per un'uscita prevista il 27 aprile 2023 nelle sale italiane.