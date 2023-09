Star Wars, Liam Neeson: 'George Lucas disse a me ed Ewan McGregor di non fare il rumore delle spade laser'

Sin dal suo debutto in Episodio 1 - La minaccia fantasma, il personaggio di Qui-Gon Jinn è diventato nel corso degli anni uno dei preferiti dal fandom di Star Wars. L'iconico maestro Jedi è stato interpretato da Liam Neeson che, a distanza di oltre 20 anni, è tornato a parlare dell'esperienza sul set e di come George Lucas gli disse di non fare il rumore della spada laser.

"Erano le prime scene che stavamo girando io e Ewan, parlo del primissimo film. Non appena iniziammo a usare le spade laser facemmo anche i rumori con la nostra bocca, venne tutto fuori in maniera automatica. E George ci fermò e ci disse che non era necessario perchè li avrebbe aggiunti in post produzione" ha dichiarato l'attore ai microfoni del podcast di Conan O'Brien.

Liam Neeson è tornato a vestire i panni di Qui-Gon Jinn nella serie per Disney+ Obi-Wan Kenobi. Un semplice cameo come Fantasma della Forza, ma che ha dato una chiusura al suo arco narrativo e ha reso felici i fan del franchise.

Liam Neeson contro i troppi spinoff di Star Wars

Sempre nell'intervista registrata per il podcast, Liam Neeson ha espresso il suo disappunto nei confronti dei troppi progetti di Star Wars usciti nel corso degli anni. "Quello di Star Wars è un culto a tutti gli effetti, i fan la vedono come una religione. Ci sono così tanti film e spinoff, pensano che stiano diluendo il tutto"