Star Wars, Liam Neeson gela i fan: 'Sono troppo vecchio per interpretare ancora Qui-Gon Jinn in live-action'

Nonostante il suo cameo alla fine di Obi-Wan Kenobi, Liam Neeson ha gelato tutti i fan di Star Wars escludendo un suo futuro ritorno nei panni di Qui-Gon Jinn.

Qui-Gon Jinn è generalmente considerato uno dei più grandi eroi della saga di Star Wars. Se Qui-Gon avesse sconfitto Darth Maul ne La minaccia fantasma, la saga degli Skywalker sarebbe stata molto diversa. Gli spettatori sono rimasti a lungo affascinati da Qui-Gon e molti si chiedono se Liam Neeson tornerà mai a interpretare questo ruolo, magari come fantasma della Forza (cosa effettivamente avvenuta alla fine di Obi-Wan Kenobi) o in un'altra storia della linea temporale.

In un'intervista concessa a Screen Rant, Neeson ha discusso la possibilità di un ritorno a Star Wars: "Mi è piaciuto molto lavorare con Ewan e George Lucas per La minaccia fantasma", ha ricordato Neeson con affetto. "Lo abbiamo girato 26 anni fa! Se tornerei? Non credo. Sono troppo vecchio. Non vedo una situazione del genere, non ci riesco proprio".

Qui-Gon tornerà in Tales of the Jedi?

Sebbene Neeson abbia apprezzato il cameo di Qui-Gon in Obi-Wan Kenobi, ha quindi escluso un ritorno al live-action, ma ha lasciato la porta aperta a un suo ritorno nel mondo dell'animazione.

Liam Neeson dice basta ai cinecomic, Star Wars e ruoli da supereroe: "Sono troppo faticosi"

Neeson, infatti, ha dato la voce a Qui-Gon nella prima stagione di Star Wars: Tales of the Jedi, ed è facile immaginare uno scenario in cui lo rivedremo in quel ruolo. La seconda stagione di Tales of the Jedi è confermata per quest'anno e non si sa ancora nulla dei Jedi che saranno presenti.