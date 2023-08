Star Wars ha infranto l'unica e sola regola di George Lucas dopo 46 anni

Il secondo episodio di Ahsoka, nuova serie per Disney+, ha introdotto una nuova galassia nel vasto universo di Star Wars, creando di fatto un qualcosa di mai visto prima per il canone del franchise.

La sequenza di apertura di Star Wars, con i titoli a scorrimento, è diventata nel corso del tempo un vero e proprio marchio di fabbrica del franchise soprattutto per via del mantra "in una Galassia lontana, lontana". Ma l'episodio 2 di Ahsoka, serie TV arrivata quest'oggi su Disney+, ha rimescolato le carte in tavola infrangendo l'unica e sola regola stabilita da George Lucas dopo 46 anni. Come? Attraverso l'introduzione di una nuova galassia.

Attenzione spoiler

Nell'episodio in questione Morgan Elsabeth incontra Baylan Skoll e Shin Hati sul pianeta Seatos, scoprendo come i due abbiano utilizzato un'antica struttura per sbloccare la mappa stellare che Ahsoka Tano ha preso da un tempio delle Nightsisters. La mappa rivela un percorso segreto che conduce a un'altra galassia, intitolata Peridea. Un qualcosa di storico per il canone di Star Wars.

Lucasfilm ha provato a esplorare aree al di fuori della galassia conosciuta alcune volte in passato, soprattutto nel fumetto in cui Han Solo e Chewbacca arrivavano sulla Terra con il Millennium Falcon, ma mai un qualcosa come quello visto in Ahsoka.

Ahsoka, debutto con un punteggio altissimo su RT

Al momento sono stati distribuiti sulla piattaforma soltanto i primi due episodi, ma il debutto su Rotten Tomatoes è avvenuto con un punteggio altissimo. Ahsoka ha infatti registrato una valutazione dell'81% basato su 31 recensioni.

Ahsoka è ambientata dopo la caduta dell'Impero, e ha come protagonista Rosario Dawson. Gli episodi seguono l'ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile. La serie è scritta da Dave Filoni, che ne è produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Karen Gilchrist è co-produttrice esecutiva.