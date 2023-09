Star Wars, Liam Neeson ha un problema con i troppi spin-off: 'Stanno diluendo tutto'

Nel 2022 Liam Neeson ha ripreso l'iconico ruolo del maestro Jedi Qui-Gon Jinn nella serie per Disney+ Obi-Wan Kenobi. Si è trattato di un semplice cameo, ma che ha ugualmente mandato in estasi i fan di Star Wars (l'ultima volta in cui Qui-Gon era apparso in live action risale al 1999 con Episodio I - La Minaccia Fantasma), Nel corso degli anni il franchise si è espanso con numerosi spinoff che, a detta dell'attore, stanno diluendo il prodotto.

"Quello di Star Wars è un culto a tutti gli effetti, i fan la vedono come una religione. Ci sono così tanti film e spinoff, pensano che stiano diluendo il tutto" ha dichiarato ai microfoni del podcast di Conan O'Brien. E quella in Obi-Wan Kenobi è stata la sua ultima apparizione nei panni del personaggio come dichiarato in passato.

Nonostante sia stata concepita come una serie limitata da sei episodi, una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi non è affatto da escludere. E a quanto pare sarebbe proprio Ewan McGregor a spingere affinché venga realizzata, come spiegato dalla regista Deborah Chow ai microfoni di The Hollywood Reporter.

"Sin dal momento in cui abbiamo terminato le riprese della prima, Ewan era già pronto a mettere sul tavolo possibili idee per una seconda stagione. Sta spingendo affinchè venga realizzata. Ci sarebbero altri 10 anni pieni di storie da raccontare, si tratta della classica situazione da "mai dire mai" nonostante Obi-Wan Kenobi fosse stata concepita come una serie limitata".