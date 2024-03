Liam Neeson imita Clint Eastwood ricordando le riprese di Scommessa con la morte

Liam Neeson, alla fine degli anni '80, ha recitato nel film Scommessa con la morte e, durante il talk show condotto da Stephen Colbert, ha ricordato la sua esperienza, regalando anche una divertente imitazione di Clint Eastwood.

Il lungometraggio diretto da Buddy Van Horn era l'ultimo capitolo della storia del detective Harry Callahan e Neeson ha avuto la parte del regista Peter Swan.

I ricordi dell'attore

Mentre era ospite del The Late Show, Liam Neeson ha ricordato quanto accaduto sul set di Scommessa con la morte spiegando in che modo Clint Eastwood condivideva la sua opinione con gli altri interpreti.

L'attore ha raccontato: "Interpretavo un sospettato, ma mi andava bene. E Clint era davvero divertente. Mi ricordo che un giorno stavamo girando una scena con lui, io e un adorabile attore chiamato Evan Kim. E Clint ha questa cosa da dire che gli spettatori dovevano sapere. 'Okay, mercoledì eri qui, ma giovedì eri altrove'. Era l'informazione che dovevamo avere come pubblico".

Neeson ha aggiunto: "Quindi ho girato questa scena e mi sono girato verso Jack, il suo cameraman. E Clint ha detto tutte queste cose, due ciak e sono bastati. Ha detto: 'Evan, buono. Liam, bene. Io sono stato come il solito adeguato. Andiamo avanti'".

Cosa raccontava il film

Nel lungometraggio Harry Callaghan, sfuggito a una serie di attentati commissionati da un delinquente da lui incarcerato tempo prima, deve fare i conti anche con un misterioso killer psicopatico che semina il terrore in città uccidendo alcuni personaggi famosi, inclusi in una lista di uno strano gioco definito "Bingo con il morto".

In questo lugubre gioco vince chi, entro un certo limite di tempo, nella propria lista predefinita annovererà il maggior numero di morti. L'autore è un noto regista di film dell'orrore, Peter Swan, che aveva ideato il gioco allo scopo di scommetterci sopra con la sua troupe, e nella lista appare anche il nome di Callaghan, che ovviamente non gradisce.