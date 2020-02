Star Wars: svelato il contenuto della lettera di Mark Hamill contenuta nel box set da collezione

La saga di Star Wars sarà contenuta in un nuovo box set che contiene ben 27 dischi e Mark Hamill ha scritto la lettera contenuta nel cofanetto da collezione rivolgendosi a tutti i fan della storia creata inizialmente da George Lucas.

Un fan è ora riuscito a scoprire quello che ha scritto l'attore grazie a un'immagine dei contenuti dell'oggetto da collezione, che avrà un prezzo di 250 dollari, in vendita negli Stati Uniti e Canada dal 31 marzo.

L'interprete di Luke Skywalker ha scritto: "Che viaggio straordinario è stato! Nel 1976, quando io, Carrie e Harrison stavamo facendo i test per i nostri ruoli in quello che era chiamato 'The Adventures of Luke as taken from The Journal of the Whills Saga: The Star Wars', non c'era nessuna possibilità di poter sapere a che avventure incredibilmente ricche e piene di immaginazione questo oscuro piccolo film ambientato nello spazio avrebbe dato il via, ispirando altri otto capitoli per raccontare l'intera storia degli Skywalker. Per alcuni di voi, il viaggio è iniziato con noi oltre 40 anni fa, invitando Star Wars nelle vostre vite dai posti di solo una dozzina di cinema durante i primi giorni della distribuzione. Altri potrebbero essersi uniti a noi lungo il percorso, in occasione della straziante saga della discesa di Anakin verso il lato oscuro nella trilogia prequel o dell'introduzione di un'intera nuova generazione di eroi in quella sequel".

Mark Hamill ha quindi proseguito scrivendo nella missiva inserita nel cofanetto da collezione: "Come ha detto una volta Carrie, Star Wars parla della famiglia, ed è ciò che siamo diventati tutti: una gigantesca comunità che condivide l'esperienza comune creata grazie a queste storie e i valori fondamentali che portano in noi. Che siate più o meno un nuovo arrivato nella galassia di Star Wars o un fan ultra appassionato da tempo, sono profondamente grato per il vostro continuo entusiasmo e per la dedizione nei confronti della galassia lontana di George, che continuerà a crescere con nuovi narratori che stanno costruendo una galassia ancora più grande piena di eroi, villain, azione, romanticismo e, ovviamente, la Forza. Possa la Forza essere con voi... sempre".