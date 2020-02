Star Wars: The Skywalker Saga, la prima immagine del Box Set

Star Wars: The Skywalker Saga, il cofanetto da collezione che contiene tutti i film della saga in formato 4K Blu-Ray, sarà in vendita negli Stati Uniti il 31 marzo e online è stata condivisa la prima immagine ufficiale.

La storia della famiglia Skywalker, iniziata 42 anni fa con il film diretto da Guerre stellari, si è ufficialmente conclusa con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e ora i fan americani e canadesi potranno acquistare un box set che comprende tutti i nove film in alta definizione.

I lungometraggi saranno infatti in formato 4K Blu-Ray e il costo del cofanetto è di 249.99 dollari. Come si può vedere dall'immagine, ogni film avrà tre dischi che conterranno quindi molti contenuti speciali, un po' come accaduto con i cinecomic delle prime tre fasi del Marvel Cinematic Universe, una lettera firmata da Mark Hamill, interprete di Luke Sywalker, e un volume con i concept art di Ralph McQuarrie.