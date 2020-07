Star Wars: l'Ascesa di Skywalker: svelato il cameo di Karl Urban

Karl Urban ha rivelato un segreto insospettabile di fronte al naso di tutti noi: nell'ultimo film di Star Wars, l'ascesa di Skywalker c'era anche l'attore neozelandese in un cameo nei panni di uno stormtrooper.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, un gruppo di stormtrooper

Ebbene sì, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker presenta un cammeo segreto della star di The Boys, Karl Urban. L'attore ha rivelato la notizia in una recente intervista.

Il regista J.J. Abrams ha lasciato ai fan di Star Wars alcune sorprese in merito alle varie star che hanno partecipato al film, chi in maniera eclatante, chi in maniera "segreta", proprio come Urban. Sempre nell'ultimo film della nuova trilogia di Star Wars, Lin-Manuel Miranda stava combattendo per la Resistenza. Anche Dhani Harrison ha indossato i panni di uno degli stormtrooper, così come l'attore J.D. Dillard. Perfino lo stesso Abrams aveva un cameo come voce di D-O.

Karl Urban si può "notare" durante la scena di Pasaana. "Sono uno di quegli stormtrooper" - ha ammesso Urban - " sono quello che dice "Cavalieri di Ren" quando arrivano sul pianeta deserto, per inseguire Rey e il resto dell'equipaggio."

"Ho avuto la fortuna di visitare JJ Abrams" - continua Urban - "mentre girava l'Ascesa di Skywalker. Mentre ero lì, mi ha messo in uniforme da stormtrooper e ci siamo divertiti molto sul set. È stato uno dei miei obiettivi per tutta la vita di essere uno stormtrooper quindi ora posso segnarlo nella lista di cose che ho fatto."

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Chewbacca, Finn e Poe a bordo del Millennium Falcon

J.J. Abrams aveva molte idee che non è riuscito a inserire nel film, ma si è assicurato che gli amici fossero in grado di divertirsi. Oscar Isaac ha svelato che anche suo fratello, un suo amico e suo zio erano nel film, anche se non ha menzionato dove. L'iconico compositore di Star Wars, John Williams ha un cammeo nelle scene della cantina di Kijimi, dove Abrams ha collocato molti Easter egg proprio a tema del compositore, che i fan potrebbero scovare.