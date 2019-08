Star Wars: L’ascesa di Skywalker, le teorie sugli occhi rossi di C-3PO

A proposito di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, i fan si sono sbizzarriti con varie teorie su una nuova clip del film dove il droide protocollare C-3PO ha inediti occhi rossi.

Star Wars: L’ascesa di Skywalker, C-3PO in una scena del video presentato al D23

Avevamo visto C-3PO con un braccio rosso, ma in questo caso sono gli occhi ad aver fatto impazzire il fandom, con supposizioni che vanno dal serio al faceto. La più gettonata è che il droide sia diventato cattivo, e c'è chi sostiene che sia controllato dall'Imperatore Palpatine o addirittura dal Leader Supremo Snoke tornato dalla tomba. Anche qui non mancano i commenti ironici, del tipo "Che vi aspettavate, l'ha creato Anakin", alludendo al passaggio al Lato Oscuro del padre di Luke Skywalker nella seconda trilogia del franchise.

Tra le teorie meno serie c'è quella più ovvia legata al colore degli occhi del personaggio, con diverse variazioni sul tema "C-3PO si è fumato un cannone". Alcuni l'hanno paragonato al robot di Corto circuito, ironizzando su un aggiornamento dati. E poi c'è chi si è sentito in dovere di essere particolarmente fantasioso: "E se C-3PO fosse entrambi i genitori di Rey?". Tra i commenti più negativi ci sono quelli che dicono che un C-3PO cattivo batterebbe persino Jar Jar Binks a livello di stupidità, e che J.J. Abrams farebbe più danni di Rian Johnson, riferendosi alle reazioni non completamente positive a Star Wars: Gli ultimi Jedi.

C'è anche chi spera che, a prescindere dalla spiegazione, il personaggio abbia un ruolo significativo in Star Wars: L'ascesa di Skywalker, capitolo finale della saga degli Skywalker, vista la sua importanza per il franchise: Anthony Daniels, interprete del droide sin dagli esordi, è l'unico attore ad essere apparso in tutti i film live-action della saga, incluso Solo: A Star Wars Story dove presta il corpo a un personaggio diverso, e C-3PO è uno di due personaggi presenti in tutti e nove gli episodi del filone principale, insieme all'amico R2-D2.