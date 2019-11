Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, gli Star Destroyer dell'imperatore Palpatine in un poster

Star Wars: L'ascesa di Skywalker, gli Star Destryer di Palpatine nel nuovo poster Dolby

Un nuovo poster di Star Wars: L'ascesa di Skywalker mostra ai fan una visione ben precisa dei micidiali Star Destroyer dell'imperatore Palpatine. Si tratta di uno dei manifesti più intriganti tra quelli usciti sino ad ora, capace di calamitare una serie di domande sull'oscuro Signore dei Sith rimaste ancora senza risposta.

A parte alcuni trailer e spot, finora ben poco è trapelato sul plot di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della saga. Tutto il materiale promozionale ha mantenuto debitamente nascosti i dettagli della storia, generando un'aspettativa se possibile ancora maggiore del previsto.

Sapevamo già dal primo trailer di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker del ritorno di Palpatine. La sua risata malefica era echeggiata alla fine del teaser mandando in visibilio i fan che di certo non si sarebbero mai aspettati un rientro in scena di questo genere. Tutti eravamo convinti che fosse morto, come ben si vede poco prima della fine de Il ritorno dello Jedi, ora perciò restano da capire le circostanze di questa sua resurrezione. Una delle voci più intriganti parla di una flotta segreta, tenuta nascosta da Palpatine in una regione sconosciuta, pronta a colpire. Di queste astronavi avevamo avuto un assaggio nel trailer rilasciato in occasione della D23 di agosto e ora le ritroviamo in tutta la loro imponenza nel poster che potete vedere qui sotto.

Il disegno, pubblicato in esclusiva sull'account Twitter ufficiale di Star Wars dopo la diffusione dei character poster di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, mostra l'X-Wing di Poe Dameron volare dritto verso lo Star Destroyer. Un'immagine di una potenza evocativa non da poco, tanto che alcuni hanno visto nel piccolo X-Wing la personificazione di quest'ultimo film di Star Wars che deve confrontarsi per forza di cose con la leggenda delle pellicole del passato, con il compito apparentemente insormontabile, di dover dare una degna conclusione ad una storia lunga decenni. Dopo, infatti, l'intero franchise prenderà una strada del tutto nuova, lasciando definitivamente quel mondo e quei personaggi che la hanno resa grande nella storia del cinema. Non resta che aspettare il 18 dicembre per capire se il risultato sarà all'altezza delle aspettative.