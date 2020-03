Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, lo sceneggiatore: "Non ho mai riscritto un film così tanto"

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha subito molti cambiamenti e lo sceneggiatore Chris Terrio ha ora svelato, in una recente intervista, di non aver mai riscritto così tanto un progetto come accaduto con l'ultimo capitolo della trilogia stellare.

Per realizzare Episodio IX J.J Abrams ha infatti collaborato con Chris Terrio per delineare l'epilogo della storia dei protagonisti e il lavoro non sembra sia stato particolarmente facile. Lo sceneggiatore, intervistato da Business Insider, ha dichiarato parlando di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: "Non ho mai riscritto così tanto un film come accaduto con questo, è come la marea. Ogni mattina c'è un nuovo script. Ma si continua a lavorare e lavorare, pensando che non sia abbastanza. Ma non è mai abbastanza".

Terrio ha proseguito dichiarato: "Per fortuna il team della produzione è talmente bravo che può modificare il lavoro e compiere degli aggiustamenti. Si cambiano dei dettagli mentre si procede: si provano cose e alcune non funzionano e altre non sono abbastanza ambiziose, altre lo sono troppo. Alcune cose sono troppo dense, altre troppo semplici. Alcuni elementi sono troppo nostalgici e altri sono troppo fuori dal contesto. Si doveva trovare l'equilibrio".

I fan della saga di Star Wars stanno comunque aspettando da mesi, e con una certa impazienza, le tante scene tagliate, alcune descritte nel romanzo tratte dal film, che sono state girate dal cast e che aggiungerebbero dei dettagli interessanti alla storia di molti personaggi, tra cui anche Rose.

