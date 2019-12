Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ci sono ancora scene inedite con Carrie Fisher!

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha potuto coinvolgere nella storia Leia grazie a delle scene inedite che Carrie Fisher aveva girato per Il Risveglio della Forza e lo sceneggiatore del film ha svelato che non è stato utilizzato tutto il materiale a disposizione.

Chris Terrio, co-autore di Episodio IX, durante un'intervista rilasciata a The Wrap ha spiegato che non tutte le sequenze realizzate sono state inserite nel montaggio finale.

Lo sceneggiatore ha spiegato: "Nelle prime fasi della creazione del film abbiamo visto tutti i ciak realizzati con Carrie Fisher, cercando di capire cosa potevamo usare e cosa no, dove funzionavano tutti gli sguardi, come potevamo inserire quelle immagini in un altro contesto per farlo funzionare con la storia".

Terrio ha aggiunto: "C'è ancora del materiale. Potrebbero essere inseriti nei contenuti extra come scene tagliate o qualcosa di simile, ma ce ne sono che non abbiamo usato. Una o due scene che ho apprezzato realmente non sono state inserite, ma per far procedere la storia del film, e ho capito totalmente i motivi per cui sono stati tagliati quegli elementi. Ma certamente ci sono altri attimi di Carrie che non appaiono nel film".

Abrams ha fin da subito spiegato che la morte dell'attrice aveva complicato la loro situazione perché la storia del film - di cui potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker - non poteva essere raccontata senza Leia, considerata il vero cuore del racconto: "Avevamo delle scene girate per Episodio VII che potevamo usare in un modo nuovo, in modo da mantenere Carrie nel film".

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, 5 cose che potreste non aver notato