Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, una delle scene di Leia era nei contenuti extra de Il Risveglio della Forza

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker concluderà la storia di Leia grazie all'utilizzo di alcune sequenze tagliate da Il Risveglio della Forza e una delle scene era già contenuta nel Blu-Ray del film diretto da J.J. Abrams.

In un nuovo spot di Episodio IX si vede infatti un breve momento con protagonista Carrie Fisher e si mostra il suo personaggio parlare a Rey, pronunciando anche la frase "Mai sottovalutare un droide". La stessa battuta è presente in una scena presente nei contenuti extra del film Il risveglio della forza con il titolo Jakku Message. Nel video Leia viene informata di quanto accaduto in un villaggio di Jakku e del fatto che non è ancora stata individuata la mappa che conduce al luogo dove si trova Luke Skywalker. La protagonista chiede informazioni su Poe Dameron e parlando della scomparsa di BB-8 aggiunge appunto le stesse parole pronunciate nel momento mostrato nello spot.

Ecco il video e il confronto delle immagini:

Il regista J.J. Abrams aveva svelato che sono riusciti a mantenere nella storia l'iconico personaggio grazie a cinque-sei sequenze che non erano state usate nel primo capitolo della nuova trilogia, usandole per costruire la storia di Leia in L'Ascesa di Skywalker, che arriverà nelle sale il 18 dicembre, evitando così di dover usare gli effetti digitali per dare il giusto epilogo alla principessa diventata generale.