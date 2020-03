Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, una inquietante verità sul padre di Rey nel romanzo

Il romanzo ufficiale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker continua a dare sorprese ai fan. Se la volta precedente le novità riguardavano l'imperatore Palpatine, stavolta ad essere al centro di importanti rivelazioni è nientemeno che il padre di Rey, di cui, ad essere sinceri, il film ha detto ben poco e quel che si è saputo ha creato non pochi mugugni da parte del pubblico più affezionato alla saga, in quanto non era stato poi approfondito a dovere.

Su Reddit gli utenti stanno, infatti, postando le pagine del romanzo di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ed è stato confermato ciò che si era letto da più parti, ovvero che il padre di Rey fosse un clone dell'imperatore Palpatine. Questo pone perciò fine ai dubbi e alle incongruenze rispetto al canone ufficiale di Guerre Stellari su come l'oscuro signore dei Sith abbia potuto generare un figlio, immaginando magari che ci fosse una lei, ma a quanto pare una procreazione di questo genere sarebbe tutt'altro che semplice, così si sarebbe risolto il problema creando un clone ma in versione giovane dell'imperatore. Una volta adulto, si sarebbe però innamorato di una donna umana, e dalla loro unione sarebbe nata Rey.

Nel romanzo vediamo infatti la scena a Exegol in cui Rey finge di prendere parte al rituale Sith e ha una visione del passato di suo nonno. Ai tempi de Il Ritorno dello Jedi, grazie alle sue conoscenze della Forza, Palpatine cercò di spingere la sua coscienza dentro il corpo di un clone, ma il trasferimento non andò alla perfezione, fu imperfetto, secondo quanto si legge nel libro. Pertanto i suoi servitori decisero di preparare un altro ospite per la "coscienza" di Palpatine che è, verosimilmente, quello che poi ha accolto l'imperatore dopo la sua 'morte' e che vediamo proprio ne L'Ascesa di Skywalker. Venne però fatto un altro tentativo, ma anche questo non andò a buon fine perché fu definito come "un insuccesso inutile e impotente, un clone non del tutto identico", lasciando intendere che proprio questo poi sarebbe diventato il padre di Rey.