Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, confermato il ritorno di Wedge Antilles!

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker avrà tra i suoi protagonisti anche Wedge Antilles, il pilota che è apparso in precedenza nella trilogia originale dei film prodotti da Lucasfilm.

La presenza del personaggio nel film diretto da J.J. Abrams è stata confermata grazie a una delle copertine di Star Wars: Resistance Reborn, il romanzo scritto da Rebecca Roanhorse legato agli eventi portati sul grande schermo con Episodio IX.

L'attore Denis Lawson riprenderà quindi la parte di Wedge Antilles a distanza di 36 anni.

Tra le pagine del libro si scopre inoltre che Snap Wexley, personaggio interpretato da Greg Gruberg, è il figlio adottivo del pilota che ha addestrato il giovane e Poe Dameron all'Accademia.

La versione della cover con Wedge:

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo quanto mostrato ne Gli ultimi Jedi, arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019 e riporterà sullo schermo per l'ultima volta anche Carrie Fisher, grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.