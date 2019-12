Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il ritorno di Palpatine è un'idea di Kathleen Kennedy

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha riportato in scena l'imperatore Palpatine e l'idea sembra sia stata di Kathleen Kennedy, a capo della Lucasfilm, come rivela una nuova intervista rilasciata dal co-sceneggiatore del film.

In Episodio IX l'iconico villain ha un ruolo centrale negli eventi raccontati sul grande schermo e Chris Terrio ha parlato di quell'elemento della trama. Il co-sceneggiatore di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha dichiarato: "Kathy Kennedy e Michelle Rejwan avevano un piano molto chiaro per dove voleva che si concludesse la storia. Avevano dei progetti chiari riguardanti alcuni punti del racconto. Ci hanno inoltre dato molta libertà all'interno di quel contesto".

Terrio ha proseguito spiegando: "Sapevamo che Rey e Kylo Ren erano un elemento chiave di questa trilogia, ma pensavamo inoltre che non potevamo assolutamente non trovare un percorso per la redenzione di Kylo Ren, il figlio di Han e Leia. Pensavamo fosse giusto fin dall'inizio, quando il regista e co-sceneggiatore J.J. Abrams ha introdotto Kylo Ren nell'Episodio VII e c'era un conflitto dentro di lui ed era stato corrotto da qualcosa di più grande rispetto a se stesso, compiendo delle scelte sbagliate lungo il percorso".

La sua spiegazione prosegue sottolineando: "Io e J.J. sentivamo che ci fosse il bisogno di trovare un modo in cui potesse essere redento ed è diventato complicato alla fine di Episodio VIII perché Snoke è stato ucciso".

L'autore ha ribadito che avevano bisogno di un villain importante: "In quel momento il cattivo più grande nella galssia sembra essere Kylo Ren. Doveva esserci un antagonista contro cui i bravi ragazzi potevano combattere ed è in quel momento che abbiamo provato a focalizzarci su chi doveva essere la fonte più grandiosa del male che era alla base di tutto questo così a lungo. Ed è allora che abbiamo iniziato a sviluppare in modo aggressivo questa idea che c'è un male antico che non è morto. La fonte del male nella galassia è questo spirito oscuro che aspetta la sua vendetta e sta aspettando che arrivi il momento giusto. L'entità conosciuta come Palpatine in questa versione - il suo corpo è morto in Il ritorno dello Jedi - è paziente e stava aspettando. Si è nascosto a lungo e ha aspettato la sua occasione per ristabilire il suo dominio totale".

