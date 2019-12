Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, una relazione gay per Finn e Poe Dameron?

In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker i due personaggi di Poe Dameron e Finn avranno una relazione gay? No, ha spiegato il regista J.J. Abrams, che tuttavia ha sottolineato quanto sia profondo e importante il loro rapporto e non esclude una rappresentazione LGBTQ.

Il regista ha, infatti, parlato ai microfoni di Variety in vista dell'imminente uscita del film, soffermandosi su questa particolare relazione che è nel mirino dei fan fin dal primo capitolo della nuova saga, Star Wars: Il risveglio della forza: "La relazione tra Poe e Finn è molto più profonda di un legame romantico. È un legame profondo quello che lega i due personaggi, non solo a causa della prova di coraggio che li ha fatti incontrare, ma per via della loro volontà di essere intimi come sono, spaventati come sono, insicuri come sono, e di essere allo stesso tempo audaci e coraggiosi"

Un legame profondo, quindi, quello tra i due protagonisti della nuova trilogia di Star Wars, un rapporto che è piaciuto dal primo momento anche ai due attori. Oscar Isaac ha detto la sua a Variety, ammettendo che gli sarebbe piaciuto che la loro storia si concretizzasse: "Personalmente, in un certo senso ho sperato e desiderato che questo legame venisse portato avanti negli altri film, ma non ho il controllo. Sembrava una progressione naturale, ma purtroppo è un momento in cui le persone hanno troppa paura, credo, di... non so cosa."

Anche John Boyega si è rivelato positivo a un eventuale relazione tra Finn e Poe Dameron: "Ma se fossero stati fidanzati, sarebbe stato divertente. Hanno sempre avuto una relazione abbastanza affettuosa e aperta in cui non sarebbe troppo strano se si andasse oltre. Ma, allo stesso tempo, il loro è solo un rapporto platonico, al momento"

Purtroppo, da quanto si percepisce dalle parole del regista, questo non accadrà ma chissà, magari il loro rapporto andrà incontro a delle evoluzioni. Per scoprirlo, attendiamo l'uscita di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, fissata per il 18 dicembre.