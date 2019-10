Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, svelato il nome di un nuovo pianeta apparso nel final trailer

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker mostrerà degli eventi ambientati in un nuovo pianeta, di cui ora è stato svelato il nome ufficiale.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, in occasione del trailer finale, ha mostrato una nuova location che ha ora un nome ufficiale: Kef Bir.

Un comunicato relativo a Star Tours - The Adventures Continue svela infatti che l'immagine relativa al luogo dove si trovano i resti della Morte Nera è relativa all'oceano della luna Kef Bir, di cui sono stati condivisi alcuni concept art che svelano alcuni dettagli del luogo mostrato nel recente video promozionale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Kef Bir appare tra le pagine del volume Ultimate Star Wars che è stato pubblicato qualche settimana fa, svelando che si tratta del pianeta in cui è nata Jannah, il personaggio interpretato da Naomi Ackie.

Il luogo potrebbe anche essere una delle nove lune di Endor, spiegando quindi il motivo per cui si trovano dei resti dell'arma dell'Impero.

Kef Bir, inoltre, diventerà parte dei Star Tours a Disneyland Resort, Walt Disney World Resort, Tokyo Disneyland Park, e Disneyland Paris dal 20 dicembre.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, un concept art di Kef Bir

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo quanto mostrato ne Gli ultimi Jedi, arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019 e riporterà sullo schermo per l'ultima volta anche Carrie Fisher, grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.