Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams rivela: "Non ci sono stati test screening!"

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non è stato accolto in modo disastroso ai test screening: J.J. Abrams ha smentito tutte le voci apparse online.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è stato al centro di false notizie relative ai test screening dell'ultimo capitolo della trilogia che in realtà non sono stati organizzati, come ha confermato il regista del film.

J.J. Abrams, dietro la macchina da presa di Episodio IX dopo aver dato il via al nuovo capitolo della saga stellare, ha infatti posto fine alle indiscrezioni che parlavano di un disastro annunciato dopo le proiezioni. Il filmmaker, intervistato da Esquire, ha infatti dichiarato: "Ovviamente l'ho mostrato agli amici e ai membri della mia famiglia, ma non abbiamo mai organizzato un test screening".

Tutte le voci riguardanti delle reazioni molto negative da parte dei fortunati spettatori che avrebbero visto Star Wars: L'Ascesa di Skywalker in anteprima erano quindi totalmente infondate e bisognerà attendere per scoprire i primi commenti basati realmente sulla visione del film.

Abrams, inoltre, ha spiegato al magazine che per ora non ha intenzione di essere coinvolto per una terza volta nella realizzazione di un progetto legato alla saga di Star Wars dopo il capitolo in arrivo nelle sale il 18 dicembre: "Ho finito proprio ieri questa cosa, quindi è un po' come chiedere qualcuno alla fine di un pasto da French Laundry se hanno voglia di un hamburger. Sono certo che un giorno mangiare un hamburger sarà l'idea più grandiosa nella storia, ma in questo momento sono sazio".