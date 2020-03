Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Neal Scanlan spera che una creatura non presente nel film appaia nella saga

Neal Scanlan ha svelato di aver creato per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker un mostro presente in una scena tagliata.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker avrebbe potuto avere una terrificante creatura che ora Neal Scanlan spera venga usata in un altro progetto. Il mostro, non presente nel film che ha concluso la trilogia, è presente anche nel romanzo che contiene molti dettagli tagliati dal montaggio finale.

Tra le pagine si scopre infatti che in Episodio IX Kylo Ren, interpretato da Adam Driver, mentre è alla ricerca dell'artefatto Sith con cui può trovare Exegol si imbatte in un mostro chiamato The Eye of Webbish Bog (L'occhio della ragnatela nella palude), descritto come un "gigante dalle caratteristiche simili a un ragno e in stile Lovecraft".

Neal Scanlan, supervisore degli effetti visivi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ha dichiarato: "Penso che forse era una spiegazione troppo lunga per qualcosa che il regista J.J. Abrams era in grado di spiegare nel film molto più velocemente. I film di J.J. si muovono davvero rapidamente, non trovate? E faceva tutto parte del percorso di Kylo Ren e penso che sentisse semplicemente che si era dedicato troppo tempo a qualcosa che aveva spiegato molto più velocemente".

La creatura era però stata creata in una delle prime fasi dello sviluppo del film: "Abbiamo tutti sfruttato questa idea, ne abbiamo parlato, aveva realizzato questo disegno e J.J. l'ha visto e ha detto 'Quello è fantastico'. Quindi l'abbiamo realmente costruito e lo abbiamo portato in un posto chiamato Black Park nel Regno Unito, che è vicino ai Pinewood Studios, dove abbiamo girato la scena in un lago, e quella sequenza esiste".

Scanlan era rimasto davvero soddisfatto dal risultato ottenuto e ha concluso: "Spero che si possa rivisitare quel personaggio in qualche modo". Le possibilità che questo accada, considerando che prossimamente arriveranno sugli schermi di Disney+ le serie dedicate a Obi-Wan Kenobi e Cassian Andor, potrebbero forse non essere poche, tuttavia bisognerà attendere per scoprire se il suo desiderio verrà realizzato.