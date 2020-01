Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, confermata la morte di un altro personaggio della trilogia originale

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha mostrato la morte di un personaggio della trilogia originale creata da George Lucas, come confermato ora da uno degli autori coinvolti nella saga stellare.

Rae Carson, attualmente al lavoro sul romanzo Star Wars: The Rise of Skywalker Expanded Edition, ha confermato questo dettaglio della trama di Episodio IX che alcuni fan non avevano capito.

Rispondendo al tweet di un fan lo scrittore ha infatti confermato la morte di Nien Nunb, personaggio apparso in Il ritorno dello Jedi in cui era stato il co-pilota di Lando Calrissian a bordo del Millennium Falcon. Nien Nunb è stato poi inserito nella trilogia sequel, apparendo brevemente sullo schermo.

Young ha inoltre ringraziato lo scrittore perché ha confermato l'elemento della trama, evitando che qualcuno gli dicesse che si era sbagliato. Carson ha quindi sottolineato: "Penso sia piuttosto chiaro dal film (dopo averlo visto con attenzione), quindi mi sento tranquillo nel confermarlo. Complimenti a te per averlo notato!".

La morte del pilota avviene durante la battaglia mostrata negli ultimi minuti di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker che contiene anche molti easter egg della saga, tra cui l'apparizione delle navi spaziali di Star Wars Rebels e Star Wars Resistance. Neal Scanlan aveva sottolineato che il regista J.J. Abrams era infatti a favore di inserire degli elementi legati alla saga di Star wars e delle altre serie.

