Star Wars: L'ascesa di Skywalker, Mark Hamill conferma: "Luke tornerà come Fantasma di Forza"

Alla fine di Star Wars: Gli ultimi Jedi Luke Skywalker si è sacrificato per la salvezza dei ribelli. Almeno così è parso a molti, perchè ha sollevato dubbi l'annuncio del ritorno di Mark Hamill nel cast di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Chi ha scommesso sul ritorno di Luke in forma di fantasma ha vinto.

A confermare l'anticipazione è lo stesso Hamill il quale svela che Luke tornerà come Fantasma di Forza, forma a cui il franchise ci ha abituato visto che vecchi saggi come Obi-Wan Kenobi, anche da morti, sono apparsi ai loro successori per indicar loro la via da seguire. Di fronte all'Associated Press, nel corso del red carpet per la premiere de La bambola assassina, è stato chiesto a Mark Hamill se questa sarà l'ultima volta che vedremo Luke. Ecco la sua risposta:

"Lo spero. Ho chiuso il mio ciclo in The Last Jedi. Il fatto che sono ancora coinvolto è solo perché nella mitologia di Star Wars in cui io sono un Jedi, posso tornare indietro in forma di Fantasma di Forza."

Star Wars: L'ascesa di Skywalker arriverà al cinema il 20 dicembre 2019.