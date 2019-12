Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams spiega perché ha voluto mostrare una coppia gay

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker contiene una scena con protagonista una coppia gay e ora il regista J.J. Abrams ha svelato perché ha voluto inserire quell'elemento nel film che conclude la trilogia. Non proseguite con la lettura se non volete spoiler sul finale!

Negli ultimi minuti di Episodio IX - di cui potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker - si assiste ai festeggiamenti tra i membri della Resistenza dopo la definitiva sconfitta di Palpatine e il comandante Larma D'Arcy (Amanda Lawrence) viene mostrata mentre bacia una donna che ha combattuto come pilota contro l'Ordine Finale.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker dà quindi spazio al primo bacio tra due personaggi dello stesso sesso nel franchise di Guerre Stellari e il regista J.J. Abrams ha spiegato: "C'era la sensazione che questa scena dei festeggiamenti fosse un'opportunità per mostrare un bacio tra persone dello stesso sesso senza che fosse forzata o fare troppo scalpore".

Nell'intervista rilasciata a MovieZine il filmmaker ha proseguito: "Mostrare una coppia dello stesso sesso condividere quel momento insieme era un modo per dire esplicitamente che in questa galassia chiunque è presente e benvenuto. Non importa quali sono le preferenze sessuali, la razza, la specie, se si è "organico" o "sintetico", Star Wars è per tutti".

Nonostante le buone intenzioni di Abrams molti fan hanno criticato quel momento del film perché è talmente breve che in pochi se ne erano accorti durante la visione e perché il personaggio al centro della scena è una presenza secondaria, mentre la sua partner non ha nemmeno pronunciato una battuta.

Altri spettatori, sui social, hanno comunque lodato la scelta di dare spazio a una coppia gay dopo oltre 40 anni dal debutto della saga che è composta da film, serie tv, romanzi, fumetti e videogiochi.

