Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams: "L'assenza di Palpatine sarebbe stata strana"

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker mostrerà il ritorno dell'Imperatore Palpatine e il regista J.J. Abrams ha ora commentato la scelta di riportare sul grande schermo il personaggio che sembrava essere morto al termine de Il Ritorno dello Jedi.

Il filmmaker, intervistato da Uproxx, ha spiegato che sarebbe stato strano non coinvolgere nella narrazione il personaggio interpretato da Ian McDiarmid. J.J. Abrams, parlando di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ha infatti spiegato: "Se si considerano questi nove capitoli di una storia, forse la cosa più strana sarebbe stata se non fosse ritornato. Si deve considerare ciò di cui parla, chi è, la sua importanza, che storia è, e stranamente la sua totale assenza dalla trilogia sarebbe stata evidente. Sarebbe stato davvero strano".

L'idea è comunque emersa dopo aver concluso il lavoro su Il Risveglio della Forza, anche se si trattava di uno spunto importante: "Quando io e Larry Kasdan abbiamo lavorato al settimo Episodio lo abbiamo fatto prendendo in considerazione di proposito quanto accaduto in precedenza. Abbiamo scelto di raccontare una storia che affronta determinate cose, tematiche e idee che abbiamo già visto, per iniziare una nuova storia. Ma abbiamo preso in considerazione tutto e ci siami chiesti in che direzione pensavamo si muovesse la storia".

Il nono episodio della saga di Guerre Stellari arriverà nei cinema italiani il 18 dicembre.