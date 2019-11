Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams: "Le riprese aggiuntive non sono state essenziali"

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà tra un mese nelle sale e J.J. Abrams, regista del film, ha ora parlato delle riprese aggiuntive realizzate per la conclusione della trilogia, rivelando che non sono state essenziali.

Il filmmaker ha spiegato: "Abbiamo avuto più reshoot in occasione di Episodio VII, Il Risveglio della Forza, rispetto a questo film". Il lavoro su Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sembra infatti essere stato più agile e pratico grazie all'esperienza acquisita negli anni precedenti: "Avevamo compiuto più aggiustamenti nella storia nel settimo capitolo. Non sapevamo se questi personaggi avrebbero funzionato, se gli attori sarebbero riusciti a sostenere il peso di un film di Star Wars. C'erano molte cose che non sapevamo".

J.J. Abrams ha quindi aggiunto: "Con questo film sapevamo chi e cosa funzionava, e tutti stavano lavorando nel modo migliore che io abbia mai visto fare. Ma l'ambizione di questo film è molto più grande rispetto a Il Risveglio della Forza. Le basi che abbiamo gettato danno vita a una sfida più grande. Tutto è esponenzialmente amplificato in questo film".

Il regista ha firmato anche la sceneggiatura del film, lavorando su uno script inizialmente sviluppato da Colin Trevorrow, che avrebbe dovuto essere impegnato dietro la macchina da presa, e da Derek Connolly.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo quanto mostrato ne Gli ultimi Jedi, arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019 e riporterà sullo schermo per l'ultima volta anche Carrie Fisher, grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd.

Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.

Star Wars: The Rise of Skywalker, il commento al trailer: la fine di un'era, tra passato e futuro