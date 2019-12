Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams parla del ritorno di Palpatine

Star Wars: The Rise of Skywalker - Un'immagine suggestiva del primo teaser

J.J. Abrams, regista di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ha parlato del tanto discusso ritorno in scena dell'Imperatore Palpatine. È successo al CCXP in Brasile, dove il cast e la troupe hanno parlato del film che uscirà il 18 dicembre e chiuderà la saga principale del franchise, quella dedicata alla famiglia Skywalker. Come da copione, Abrams è stato molto vago sulle circostanze del ritorno del personaggio, ma ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Come vedrete, ha un potere incredibile. Non vedo l'ora che scopriate come e perché è tornato, e quello che significa per loro (Rey, Finn e Poe, n.d.r.)."

Il ritorno di Palpatine, ufficialmente morto al termine de Il ritorno dello Jedi, è stato tenuto segreto fino all'uscita del primo trailer nel mese di aprile, che si è concluso con la sua celebre risata prima dell'apparizione del titolo. Alla Star Wars Celebration, dove il filmato è stato proiettato in diretta, il debutto del trailer è stato accompagnato da un'apparizione a sorpresa di Ian McDiarmid in persona, a conferma del fatto che ciò che avevamo sentito fosse davvero l'Imperatore. Nello stesso contesto, J.J. Abrams si è detto felice poiché la presenza dell'attore sul set non era stata svelata in anticipo. Il secondo trailer, uscito alla fine di ottobre, contiene la battuta "Ho atteso a lungo", il che suggerisce che sia una vera e propria apparizione fisica e non un'allucinazione o qualche altro fenomeno paranormale legato alla Forza.

Abrams ha più o meno confermato la cosa, dicendo che per lui aveva senso coinvolgere l'antagonista principale della saga per il capitolo conclusivo e definendo gli eventi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker la parte finale di una lunga partita a scacchi tra Jedi e Sith. Con questa nuova apparizione, McDiarmid è uno dei pochi attori ad aver presenziato in tutte e tre le trilogie, insieme a Frank Oz (Yoda), Peter Mayhew (Chewbacca), Anthony Daniels (C-3PO, l'unico ad apparire in tutti e nove gli Episodi) e Warwick Davis (interprete di diversi personaggi secondari, tra cui l'Ewok Wicket, dal 1983 in poi).