Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, svelate le origini di Jannah!

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha introdotto alcunipersonaggi tra cui Jannah, di cui ora è stata rivelata l'identità, elemento che era rimasto un po' in sospeso nel lungometraggio arrivato nelle sale pochi giorni fa.

La notizia contiene, ovviamente, degli spoiler : non proseguite se non avete visto il film e non volete anticipazioni!

In Episodio IX il personaggio affidato a Naomi Ackie svela di aver fatto parte del gruppo di bambini "rapiti" dal Primo Ordine, rivelando poi a Finn come si è ribellata insieme ai membri del gruppo che Rey, Finn e Poe incontrano mentre stanno cercando di compiere la propria missione e trovare un modo per sconfiggere Palpatine.

Negli ultimi minuti del film Jannah parla poi con Lando che le chiede chi sia e dichiara che insieme scorpriranno le sue vere origini.

In uno dei libri pubblicati in occasione dell'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker nelle sale, si svela ora che Jannah in realtà è in realtà la figlia di Lando! Jennifer Heddle, responsabile della collana legata alla saga pubblicata da Disney Publishing ha confermato che l'elemento verrà affrontato anche nel romanzo tratto dal lungometraggio, opera che viene considerata "ufficiale".

It will still be in the novelization! — Jennifer Heddle (@jenheddle) December 20, 2019

It's considered canon, yes. — Jennifer Heddle (@jenheddle) December 22, 2019

Billy Dee Williams è tornato a interpretare Lando Calrissian e l'iconico personaggio, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe diventare presto protagonista di una serie tv destinata a Disney+, anche se per ora non sono stati confermati i dettagli riguardanti il possibile progetto e non è stata fatta alcuna dichiarazione ufficiale riguardante il potenziale ritorno del personaggio per la piattaforma di streaming dopo il film diretto da J.J. Abrams - di cui potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.