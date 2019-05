Star Wars: L'ascesa di Skywalker, il film rivelerà la vera identità dei genitori di Rey?

Star Wars: L'ascesa di Skywalker potrebbe rivelare l'identità dei genitori di Rey, nonostante nel capitolo precedente della saga si fosse dichiarato che avevano abbandonato la figlia a causa dei debiti.

Nuove indiscrezioni pubblicate online avrebbero invece svelato che nel film diretto da J.J. Abrams si modificherà questo dettaglio importante della trama.

Non proseguite con la lettura se non volete scoprire possibili

spoiler

Nel film Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. secondo quanto dichiarato da alcuni utenti di Reddit, si scoprirà che Rey non è una Skywalker, come molti fan avevano ipotizzato prima del film diretto da Rian Johnson. La giovane interpretata dall'attrice Daisy Ridley sarebbe invece figlia di Han Solo, ma sua madre non è Leia. Questo dettaglio la renderebbe la sorellastra di Kylo Ren e il segreto avrebbe un ruolo importante nella trama dell'atteso nono capitolo della saga.

Alla Star Wars Celebration che si è svolta a Chicago è stato mostrato un momento del film in cui Lando è a tavola con Finn e Poe. Jason Ward di Making Star Wars avrebbe sostenuto che in quel momento i personaggi scopriranno la verità sulle origini di Rey.

Ward ha dichiarato: "Rey è la figlia di Han Solo, ma non di Leia Organa, e quindi non è una Skywalker. Leia e Han si erano allontanati quando lei ha iniziato il suo addestramento con Luke. Quando non ha completato quella preparazione è poi tornata da Han, ma Ben Solo era a conoscenza della relazione (ma forse non di Rey) e ha iniziato a comportarsi in modo ribelle, convincendo quindi i genitori a mandarlo alla scuola per cavalieri jedi di Luke".

Ward sostiene che queste informazioni siano solo indiscrezioni non confermate, sottolineando però che il personaggio affidato a Keri Russell non è la madre di Rey.

It means I didn't see anything empirically that allows me to say "yep, has to be it!" It means its a thing out there but I'm not confident enough to put it on the site so Randy and I just talked about it from my notes. — Jason Ward (@MakingStarWars) May 27, 2019

Star Wars: The Rise of Skywalker, il commento al trailer: la fine di un'era, tra passato e futuro

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo quanto mostrato ne Gli ultimi Jedi, arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019 e riporterà sullo schermo per l'ultima volta anche Carrie Fisher, grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.