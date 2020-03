Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Greg Grunberg conferma la presenza di scene tagliate negli extra in DVD

Star Wars: L'ascesa di Skywalker arriverà a breve in formato video e Greg Grunberg ha confermato che tra i contenuti extra ci saranno numerose scene tagliate.

Fin dal momento dell'arrivo del lungometraggio nelle sale si è parlato di una possibile versione director's cut che conterrebbe le sequenze tagliate dalla versione finale, tra cui molte scene con protagonista Rose.

L'interprete del pilota della Resistenza Snap Wexley è tornato a parlare di Episodio IX spiegando che non vede l'ora di vedere il materiale inedito. Greg Grunberg, in una nuova intervista, ha infatti dichiarato: "Sono eccitato all'idea di vedere gli extra dei DVD, perché ci sono dei momenti fantastici che non vedo l'ora di vedere. Per loro è stato davvero, davvero difficile tagliare parte del materiale e sto pensando, egoisticamente, alle mie scene".

L'attore ha quindi confermato che anche lui ha recitato dei passaggi della storia non presenti in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker come avevano fatto in precedenza Dominic Monaghan, Kelly Marie Tran, Domhnall Gleeson e Daisy Ridley. Altri dettagli dei contenuti inediti sono stati rivelati dai concept art e dal romanzo tratto dal film in cui sono presenti dei dettagli non apparsi sul grande schermo.

Secondo alcune fonti vicine alla Lucasfilm, tuttavia, tra il materiale inedito inserito tra i contenuti extra del film non ci sarebbero delle scene girate e che confermerebbero le idee iniziali a cui J.J. Abrams avrebbe dovuto rinunciare a causa delle decisioni della Disney. L'esistenza della director's cut rimane comunque un'indiscrezione per ora non confermata ufficialmente e in ogni caso, probabilmente, i fan non sapranno mai tutti i dettagli relativi a tutte le idee scartate e al materiale tagliato.