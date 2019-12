Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, la prima foto di Maz Kanata

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker riporterà in scena Maz Kanata e il personaggio è ritratto in una nuova foto.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker riporterà in scena anche Maz Kanata, il personaggio interpretato da Lupita Nyong'O di cui è stata diffusa la prima foto ufficiale grazie a uno scatto realizzato durante la conferenza stampa del film.

La foto tratta da Episodio IX mostrano l'enigmatica proprietaria della cantina a Takodana Castle. Il regista e sceneggiatore J.J. Abrams, in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, sembra abbia deciso di rivelare il modo in cui Maz Kanata è entrata in possesso della spada laser di proprietà di Luke Skywalker che è poi è passata nelle mani di Rey, la protagonista interpretata da Daisy Ridley.

Ecco la foto del personaggio di Lupita Nyong'o:

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo quanto mostrato ne Gli ultimi Jedi, arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019 e riporterà sullo schermo per l'ultima volta anche Carrie Fisher, grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd.

Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.

