Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, materiali de Il Ritorno dello Jedi per il flashback sui gemelli Skywalker.

In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, per far tornare Leia in scena dopo la scomparsa di Carrie Fisher, sono stati utilizzati diversi trucchi e effetti speciali, come per il flashback in cui vediamo i fratelli Skywalker riuniti, che è stato realizzato grazie a materiali d'archivio de Il Ritorno dello Jedi.

Star Wars: The Rise of Skywalker - L'abbraccio tra Daisy Ridley e Carrie Fisher nel primo teaser

Il co-sceneggiatore di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Chris Terrio, ha avuto modo di raccontare la realizzazione di questa scena, che ha stupito molti fan durante la visione. Come ha spiegato a The Hollywood Reporter lo sceneggiatore, la scena che vede riuniti Luke e Leia è stata montata grazie a materiale d'archivio estrapolato dai giornalieri de Il ritorno dello Jedi: "Abbiamo avuto accesso ai giornalieri della trilogia originale e nel flashback di Luke e Leia, l'immagine di Carrie proviene proprio da Il Ritorno dello Jedi. Quindi, abbiamo avuto accesso all'intero archivio che si è rivelato molto d'aiuto. Quindi sì, la trilogia originale era sul nostro tavolo di lavoro per il flashback e per il suo audio. Detto questo, Leia è una persona completamente diversa in questa nuova trilogia, e non sono sicuro avremmo usato il suo audio della trilogia originale. La sua voce è cambiata e ovviamente è più anziana, saggia e la sua performance ha una qualità del tutto diversa. Quindi non credo avremmo mai usato l'audio della trilogia originale, e abbiamo provato a rimanere fedeli alla recitazione di Carrie più che potevamo"

Un lavoro preciso e specifico fatto per far sì che Carrie Fisher fosse presente in modo quanto più reale nella pellicola, come ha raccontato Chris Terrio, parlando anche di come è stato realizzato l'audio: "Abbiamo dovuto parlare con Skywalker Sound per sapere quali bit utilizzare e quali fossero uguali ai precedenti, così da metterli insieme con diverse tracce audio. Avevamo a disposizione tutto il materiale audio di Leia e ovviamente tutto quello che dice nelle sequenze è veramente Carrie a dirlo"

