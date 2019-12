Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il finale è stato deciso durante il montaggio del film?

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha diviso i fan con il suo finale e online sono ora apparse molte teorie che sostengono si sia deciso l'epilogo della storia solo durante le fasi del montaggio, come dimostrerebbero delle foto.

Se non avete ancora visto il film diretto da J.J. Abrams non proseguite con la lettura, la notizia contiene degli spoiler !

Gli ultimi mibuti di Episodio IX mostrano infatti Rey che arriva sul pianeta Tatooine dove è cresciuto Luke Skywalker. Il personaggio interpretato da Daisy Ridley nasconde nella sabbia le spade dei due figli di Anakin e poi dichiara a una donna che il suo nome è Rey Skywalker.

A suscitare grande rabbia tra molti fan della saga di Star Wars è però la morte di Ben Solo/Kylo Ren che, secondo alcuni di loro, sarebbe stata decisa solo durante la fase della post-produzione.

A sostegno di questa teoria online è stato fatto un confronto fotografico che dimostrerebbe come l'epilogo di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker in cui Rey osserva con accanto BB-8 i due soli di Tatooine sarebbe un fotogramma modificato delle sequenze ambientate a Pasanna mentre la giovane osserva la nave spaziale di Kylo. Sui social sono infatti convinti che Ben fosse destinato a sopravvivere e raggiungere Rey, mantenendo l'equilibrio nella Forza, epilogo però modificato.

The shot of Daisy “standing in front of the twin suns” is very clearly taken from the footage of her standing on Passana, waiting for the Tie Fighter. pic.twitter.com/NWtBQUz3Jc — benjamin chewbacca organa skywalker solo (@im_organa) 30 dicembre 2019

La scena in cui Rey avvolge le spade, inoltre, sarebbe tratta da un momento ambientato su Ahch-To prima di partire per lo scontro finale con Palpatine, come dimostrerebbe il terreno che non appare sabbioso, ma roccioso come il pianeta dove aveva vissuto in esilio Luke.

is it me or......when rey wraps the lightsabers in the cloth the ground doesn't look like it's sad or tatooine at all?



and the next shot she's on tatooine and lightsabers ARE laying on sand? pic.twitter.com/pNILcJ44sT — BlackDiamond TROS SPOILERS (@_BlackDiam0nd) 30 dicembre 2019

Nonostante le chiare somiglianze non è però possibile stabilire se ci sia qualcosa di fondato e il regista J.J. Abrams o il co-sceneggiatore Chris Terrio non hanno mai accennato all'eventualità che il personaggio di Adam Driver potesse rimanere in vita.

I fan di Star Wars rimangono nel frattempo divisi per quanto riguarda il modo in cui si conclude la storia della famiglia Skywalker e del figlio di Leia che non avrebbe avuto un finale all'altezza delle aspettative e che rovinerebbe il percorso compiuto dal personaggio nel corso della trilogia.