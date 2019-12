Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, un fan impazzisce al cinema: "Spegnete i vostri telefoni!"

Un fan e spettatore di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è impazzito durante la proiezione del film, perché il suo vicino stava controllando il cellulare in sala, come dimostra un video girato da altre persone proprio nel bel mezzo della vicenda.

Lo spettatore in questione, presente a una proiezione del film di Star Wars in un cinema di Vancouver, è sconvolto dal fatto che altri spettatori in sala stessero guardando il loro telefono, infastidito probabilmente dalla loro luce: "Io sono un vero fan di Star Wars! Spegnete i vostri telefoni! Spegnete i vostri telefoni! Spegnete i vostri telefoni! Usate le vostre teste! Benvenuti nel 21esimo secolo! Siete dei perdenti, sempre appiccicati a quel telefono! Ho aspettato anni per vedere questo film, e uno stronzo di fianco mi si deve mettere al telefono?"

Ovviamente, lo staff del cinema è subito intervenuto per placare gli animi ma il film è stato interrotto provocando il disappunto dell'intera sala, anche perché la proiezione è poi ripartita dall'inizio. Una doppia visione gradita sicuramente dai fan sfegatati, un po' meno per chi voleva semplicemente trascorrere una piacevole serata al cinema.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è al cinema da mercoledì 18 dicembre ed è l'ultimo capitolo dei nove film della saga.