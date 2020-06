Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, gli Ewoks senza pelo sono "raccapriccianti"

Una featurette di StarWars: L'Ascesa di Skywalker sugli Ewoks mostra un dettaglio raccapricciante sulla creazione dei personaggi. Il breve filmato, disponibile sia su Disney+ che nell'edizione home video del film, svela infatti l'aspetto del costume indossato dagli attori prima che venga applicato il pelo caratteristico degli abitanti di Endor, ed è a dir poco inquietante, come mostra l'immagine postata su Instagram da Jake Lunt Davies, creature designer per tutti i film di Star Wars dal 2015 a oggi.

La foto ritrae Warwick Davis, veterano della saga, mentre torna a indossare i panni di Wicket tre decenni dopo la conclusione della prima trilogia, per la sequenza dove gli abitanti di vari pianeti assistono alla sconfitta definitiva di Palpatine e dell'Ordine Finale.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, analisi del finale: la Saga è finita, ma la storia vivrà in eterno

Questo buffo e a tratti disturbante dettaglio della realizzazione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è parte di un breve documentario incentrato proprio su Warwick Davis e sul suo lungo rapporto con il franchise: l'attore inglese ha infatti recitato ne Il ritorno dello Jedi all'età di 11 anni, e successivamente è più volte tornato nella Skywalker Saga e anche negli spin-off, interpretando alieni vari (e, in alcuni campi lunghi di Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, persino Yoda).

Willow, George Lucas sul set con Warwick Davis

Davis ha anche prestato la voce a Rukh, guardia del corpo dell'ammiraglio Thrawn, nella quarta stagione di Star Wars Rebels, ha condotto diverse conversazioni in occasione di vari edizioni della Star Wars Celebration, e lo scorso anno è tornato nei panni di Wicket per il finale dell'Episodio IX, affiancato da suo figlio Harrison nel ruolo di Pommet, figlio del personaggio. Per la Lucasfilm Davis è stato anche protagonista di Willow, apprezzato film fantasy del 1988 di cui è attualmente in lavorazione un sequel televisivo che sarà disponibile in esclusiva su Disney+, sempre con l'attore inglese davanti alla macchina da presa.