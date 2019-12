Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ecco l'evento speciale per i bambini di Make-A-Wish

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è stato il protagonista di un evento speciale per i bambini della Onlus Make-A-Wish Italia. Domenica 22 dicembre, a pochissimi giorni di distanza dall'uscita nelle sale, le famiglie supportate dalla Onlus con sede a Genova, che dal 2004 opera capillarmente su tutto il territorio nazionale per realizzare i desideri dei bambini affetti da gravi patologie, sono stati i protagonisti di una proiezione speciale.

I bambini e le loro famiglie hanno infatti trascorso un momento speciale con i propri cari a pochi giorni dalle festività natalizie, in compagnia del nuovo attesissimo capitolo della saga, nelle sale italiane dal 18 dicembre. Una mattina di condivisione all'insegna della magia del cinema, con la quale Disney Italia ed eBay hanno voluto creare un momento speciale ed indimenticabile. "Siamo felici di questa iniziativa - ha commentato Daniel Frigo, Country Manager & Head of Studio Distribution, The Walt Disney Company Italia, Turkey, Israel & Greece - Disney Italia si impegna a portare sollievo e ispirazione a chi ne ha più bisogno, creando momenti che contano attraverso le storie e i personaggi più amati di sempre, aiutando così lo sviluppo di resilienza emotiva. È una missione in cui crediamo molto e che siamo lieti di condividere con Onlus come Make-A-Wish Italia e partner come eBay".

La proiezione è l'ultimo atto dell'iniziativa benefica che ha visto eBay donare 1€ a favore di Make-A-Wish Italia Onlus per ogni acquisto effettuato durante la giornata del Black Friday all'interno della sezione Imperdibili dove, grazie alla collaborazione tra l'eCommerce e The Walt Disney Company Italia, è stata messa a disposizione una selezione di prodotti Disney e Star Wars.