Star Wars: L'ascesa di Skywalker, Daisy Ridley su Darth Rey: "Resterete scioccati, ma non solo"

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, in base al recente trailer presentato al D23, mostrerà una delle protagonista in un'inedita versione Darth Rey e Daisy Ridley ha ora anticipato cosa possono attendersi i fan dal percorso che compierà il suo personaggio nell'atteso capitolo conclusivo della trilogia in arrivo sugli schermi cinematografici a dicembre.

L'attrice, intervistata da Total Film, ha raccontato parlando di Episodio IX: "Sarà davvero fantastico. Avevo già avuto una storia emotivamente incredibile ma quando mi hanno presentato l'idea di Darth Rey ho pensato 'Sembra fantastico'. Trovo divertente fare qualcosa che sia un po' diverso". Daisy Ridley ha poi risposto alla domanda in cui le si chiedeva se le persone resteranno sconvolte da quanto accadrà a Rey in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: "L'intera saga di Star Wars affronta il bene e il male. Con ogni personaggio si vede qualche tipo di difficoltà. Quindi, in un certo senso, no. Perchéé si tratta della cosa più umana possibile vedere qualcuno lottare con due elementi in opposizione dentro di sé che potrebbero portare in due direzioni diverse. Se si capisce il motivo per cui qualcuno sta compiendo quel percorso si seguirà comunque l'evoluzione del personaggio. Quindi spero che sarete sconvolti in un modo divertente, ma rimarrete anche emotivamente con lei".

Poter interpretare i due lati della Forza è stato un elemento che è particolarmente piaciuto alla giovane attrice: "Lo trovo divertente perché si può interpretare tutte le emozioni umane invece che essere bloccati in una situazione 'Sono totalmente cattiva. Sono totalmente buona'. Con la questione di Rey in versione dark chissà cosa sta accadendo... Ma quell'aspetto in particolare è stato divertente perché, anche se sto esplorando la parte luminosa e quella oscura del personaggio e c'è un'atmosfera diversa, sembra comunque sempre Rey".

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo quanto mostrato ne Gli ultimi Jedi, arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019 e riporterà sullo schermo per l'ultima volta anche Carrie Fisher, grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.