Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, la colonna sonora di John Williams disponibile online!

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà nei cinema il 18 dicembre, ma la colonna sonora composta da John Williams è ora ascoltabile in streaming online, seppur apparentemente non nella versione integrale.

Walt Disney Studios, sul sito creato For Your Consideration per sostenere la campagna per far ottenere a Episodio IX delle prestigiose nomination, ha infatti messo a disposizione ventitre brani tratti dalla colonna sonora del film.

Le composizioni di John Williams per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non hanno un titolo, venendo indicate semplicemente con i numeri, per evitare spoiler, tuttavia l'ascolto potrebbe rivelare degli spoiler, considerando l'utilizzo dei temi musicali creati per i precedenti capitoli.

Don Williams, il fratello dell'artista che è stato coinvolto nell'incisione dei brani, aveva già confermato che per concludere questa nuova trilogia il premio Oscar aveva attinto a piene mani al patrimonio musicale della saga: "Posso dirvi che ogni tema che avete sentito sarà presente in questo ultimo sforzo. Tutti quelli dei personaggi: Leia, Yoda, Darth... tutto. Saranno presenti e, come nel suo stile, saranno nascosti. Dovrete cercarli. Li troverete, ma dovrete cercarli".

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo quanto mostrato ne Gli ultimi Jedi, arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019 e riporterà sullo schermo per l'ultima volta anche Carrie Fisher, grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd.

Episodio IX, come confermato in una recente intervista, dovrebbe rappresentare l'ultima apparizione dei giovani protagonisti nel mondo della saga: Daisy Ridley e Oscar Isaac hanno infatti già accennato al fatto che si tratterà della fine della loro storia nell'universo stellare.

Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.

