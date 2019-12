Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams svela la presenza di un personaggio molto amato

Durante una intervista in Giappone J.J. Abrams ha rivelato che in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker dovrebbe esserci un personaggio molto caro ai fan.

In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker potrebbe comparire un personaggio clamoroso: Ahsoka Tano. Amatissimo dai fan è comparso sino ad ora solo nelle nelle serie animate The Clone Wars e Rebels come padawan di Anakin Skywalker. La rivelazione è arrivata a margine di un'intervista a J.J. Abrams realizzata in Giappone da Sora News in occasione dell'uscita del film.

Dopo aver parlato del finale e delle difficoltà insite in uno script come quello di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il giornalista ha chiesto a J.J. Abrams quale fosse il suo personaggio preferito. Il regista ha risposto "Han Solo" per poi rigirare la domanda al suo interlocutore, il quale ha detto che era Ahsoka Tano. Abrams allora gli rivela: "Ahsoka, eh? Bene, allora probabilmente dovrai guardare attentamente L'Ascesa di Skywalker. Goditi il film".

Resta da vedere come possa concretizzarsi una cosa di questo genere, rumors vari parlano della presenza di vari Jedi nella parte finale dell'opera e che possano essere fondamentali negli eventi che vedono al centro Rey, Kylo Ren e Palpatine. Difficile dire quanto tutto ciò poi possa veramente verificarsi visto che ben poco è trapelato sulla trama. Per saperlo dovremo ancora aspettare. Anche se ormai manca veramente pochissimo all'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker nelle sale.