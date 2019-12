Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il cast del film tra ricordi del set e disegni da colorare (VIDEO)

Il cast del film Star Wars: L'Ascesa di Skywalker svela quali sono stati i momenti più belli sul set in un video in cui diventano artisti e sono impegnati a colorare dei disegni.

Il regista e il cast di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sono i protagonisti di un divertente video in cui rispondono ad alcune domande sul film mentre sono impegnati a dimostrare il proprio talento artistico colorando.

Nel filmato condiviso su Instagram per promuovere Episodio IX, Daisy Ridley spiega che l'aspetto più bello del tornare sul set della saga di Star Wars è stato trascorrere del tempo con i suoi amici e colleghi. John Boyega ha invece apprezzato la possibilità di girare delle sequenze con i cavalli.

Billy Dee Williams, che riprende il ruolo di Lando in occasione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ha amato le sequenze ambientate nella foresta, Anthony Daniels ha poi apprezzato tutti i momenti in cui ha potuto girare distante dalla sabbia che gli rendeva complicato camminare e Joonas Suotamo, interprete di Chewbacca, ha invece ironizzato dicendo che proprio le sequenze nel deserto sono state divertenti perché il suo collega doveva interpretare C3-PO nonostante le difficoltà a muoversi.

J.J. Abrams e le star del film - di cui potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker - mostrano poi le loro creazioni artistiche realizzate durante la breve e simpatica intervista.

Ecco il video:

