Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, rivelati dei cameo legati alle serie tv e ai film precedenti?

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà nei cinema il 18 dicembre e nuovi spoiler potrebbero rivelare la presenza a sorpresa di alcuni personaggi che avrebbero un ruolo importante nella storia di Rey.

Il sito Making Star Wars ha pubblicato online i potenziali dettagli riguardanti una delle sequenze interpretate da Daisy Ridley in Episodio IX che potrebbe contare anche sulla presenza di alcuni cameo legati alla saga.

Se non volete scoprire i potenziali spoiler non proseguite con la lettura!

In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker di Rey sarebbe la protagonista della battaglia finale in cui dovrebbe scontrarsi con l'Imperatore Palpatine. Nel momento in cui tutto sembra perduto alcune voci legate ai cavalieri Jedi e alla Forza sembra la aiuteranno dandole coraggio e sostegno. Oltre a quelle di Luke e Leia, la scena permetterebbe di sentire anche le voci di Anakin Skywalker, Yoda, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano, Ezra Bridger e Maz Kanata. Nel ruolo del padre dei gemelli Skywalker dovrebbe esserci Hayden Christensen e nella lista sono compresi anche dei protagonisti delle serie animate Star Wars: le guerre dei Cloni e Star Wars Rebels, unendo quindi i vari tasselli della saga di Star Wars.

I personaggi non dovrebbero comunque essere tutti morti, collegandosi telepaticamente con la giovane in difficoltà.

Anakin, tuttavia, nonostante alcune indiscrezioni apparse online parlassero di un'apparizione di Christensen, non dovrebbe essere mostrato, ma solo udito come tutti gli altri personaggi coinvolti nella scena.

Attualmente si tratta, ovviamente, di voci non confermate e non resta che attendere il 18 dicembre prima di scoprire se c'è qualcosa di fondato.