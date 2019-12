Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Brie Larson rivela il suo amore per D-O

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha tra i suoi fan anche Brie Larson che ha ora espresso il suo apprezzamento nei confronti di D-O, uno dei nuovi personaggi.

Durante Episodio IX si assiste infatti all'entrata in scena del simpatico droide che, nella versione originale, è doppiato dallo stesso regista J.J. Abrams.

L'attrice premio Oscar Brie Larson ha ora condiviso su Twitter due messaggi in cui spiega perché è rimasta totalmente conquistata da D-O durante la visione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: "Così tanto amore per un droide con un trauma sconosciuto che esprime dei confini salutari quando le persone si avvicinano troppo allontanandosi e dicendo 'no, grazie'".

La protagonista di Captain Marvel ha poi risposto a una follower in cui ricordava che bisognava apprezzare anche Rey perché rispetta le richieste del droide.

So much love for a Droid with unknown trauma who expresses healthy boundaries when folks get too close by backing away and saying “no thank you” 💕💕💕 — Brie Larson (@brielarson) 27 dicembre 2019

So much yes to this https://t.co/l0kUNhUTHa — Brie Larson (@brielarson) 27 dicembre 2019

D-O viene ritrovato da BB-8 in una nave spaziale abbandonata e in rovina e, dopo averlo "ricaricato", i due droidi diventano amici. Rey quando lo incontra per la prima volta prova a toccarlo e D-O si allontana rapidamente dichiarando "No, grazie".

Successivamente il personaggio esprime sempre in modo iper educato i propri sentimenti e ringrazia cortesemente la giovane interpretata da Daisy Ridley per averlo aiutato a eliminare dei fastidiosi cigolii.

Neal Scanlan aveva raccontato che per lui D-O è come un neonato e ha amato il fatto che si legasse immediatamente a BB-8 e in un certo lo imitasse, dando vita quasi a un rapporto tra padre e figlio.

