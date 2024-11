Star Wars: la nuova trilogia non parlerà degli Skywalker?

Sembra che la trama della nuova trilogia di Star Wars non avrà come protagonista, per la prima volta nel franchise, uno Skywalker

All'inizio di questa settimana è giunta una notizia potenzialmente entusiasmante: sembra che la Lucasfilm stia sviluppando una nuova trilogia di Star Wars, con Simon Kinberg, sceneggiatore di X-Men: Dark Phoenix, incaricato di scrivere e produrre tutti e tre i film.

Deadline ha riportato che questa nuova trilogia continuerà la Saga degli Skywalker con gli Episodi 10, 11 e 12, ma sembra che questa informazione è stata contestata da alcuni addetti ai lavori che ritengono che Kinberg inizierà invece una nuova saga e si affiancherà ai progetti di Star Wars in corso con James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy, Taika Waititi e Donald Glover.

Sembra, infatti, che questi film saranno l'inizio di una nuova saga, piuttosto che la continuazione dei film numerati di Star Wars. La nuova storia non vuole essere una continuazione della Saga degli Skywalker, il nome dell'arco complessivo dei film di Star Wars, popolari e dominanti nella cultura pop, conosciuti come Episodi da 1 a 9.

La nuova trilogia Star Wars, ma senza gli Skywalker protagonisti

Secondo le fonti, l'intento è quello di avere nuovi personaggi e una nuova storia, senza che si tratti di una continuazione. Anche se questo non significa che alcuni personaggi non possano o non debbano comparire. Jeff Sneider, noto insider, ha tuttavia sentito dire diversamente. Infatti, nel suo ultimo aggiornamento, Sneider afferma di essere più propenso a sostenere il rapporto di Deadline e ritiene che questi tre film saranno posizionati come Episodi X, XI e XII. Ha anche sentito che Daisy Ridley tornerà nel ruolo di Rey e che il personaggio sarà posizionato come l'Obi-Wan della nuova trilogia.

È difficile dire dove si collochi il film di Sharmeen Obaid-Chinoy incentrato su Rey, che dovrebbe essere ambientato 15 anni dopo gli eventi de L'ascesa di Skywalker, ma Sneider ha saputo che la Lucasfilm ha recentemente assunto un nuovo sceneggiatore per sostituire Steven Knight, il che ovviamente suggerisce che il progetto sta ancora andando avanti.

Daisy Ridley ha parlato del suo ritorno nei panni di Rey, per la prima volta dopo la Celebration durante un'intervista a Collider.

"Me la stavo facendo letteralmente addosso prima di salire sul palco, perché nessuno sapeva che l'avrei fatto". Ha detto a proposito della sua apparizione a sorpresa al panel di Celebration.

"Nessuno sapeva che sarei andata a Celebration, a parte Kathy Kennedy e un paio di persone. Ero così nervosa. Oh, mio Dio. È stata un'accoglienza meravigliosa. Sono molto emozionata. La storia è davvero bella. Sto aspettando di leggere il copione perché, ovviamente, non ho altri aggiornamenti. Non è quello che mi aspettavo, ma sono molto eccitata".

Kinberg ha debuttato alla regia con Dark Phoenix, prima di passare a dirigere The 355. Anche se questi progetti probabilmente non ispirano molta fiducia, è importante ricordare che non sarà lui il regista di questi nuovi film di Star Wars.

Il regista ha scritto e prodotto una serie di progetti di grande successo, tra cui i recenti Deadpool e Wolverine. Per quanto riguarda la Galassia lontana, lontana, ha già lavorato come co-creatore della serie animata Star Wars Rebels, nominata agli Emmy, insieme a Dave Filoni e Carrie Beck, ed è stato anche consulente per Star Wars Episodio VII: Il risveglio della forza.